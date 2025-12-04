陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

全台測速照相共有1809處，警政署將研擬測速照相具體設置標準，訂出成效指標，調整及汰除不合理執法地點。（圖／警方提供）

藝人陳為民批台灣測速照相密度高是國恥引起熱議，更有地方議員批恐影響國旅，會趕跑遊客。內政部警政署統計，全台共有1809處測速照相，新北市最多，其次依序為台中巿、屏東縣，但取締汽車超速最多的則是台北市。警政署表示，將優先會同相關單位改善交通工程，並研擬測速照相「具體設置標準」，訂成效指標，汰除不合理執法地點，避免造成社會不良觀感。

據統計，全台測速照相共有1809處，設置前三多縣市為新北市251處、台中市214處及屏東縣138處。另統計今年1至10月，取締汽車超速前三高的縣市為台北市30萬620件、桃園市23萬9973件、台中市21萬9515件。

路口科技執法部分，以路口不停讓行人及闖紅燈為取締重點，善用科技執法設備，以精進執法成效，據統計科技執法設備取締闖紅燈等重大違規成效，112年5月至12月共46萬5719件，113年1月至12月計84萬3999件，今年1月至10月計144萬8869件，總計275萬8587件。

現行規定固定式測速照相設置原則，設置地點應經警察機關規畫，或透過直轄市、縣市道安會報或交通主管機關決議；設置地點應定期於機關網站公布，如有異動隨時更新；設備外箱至基座間之支柱表面以黑黃相間線條漆劃，提升辨識度；各單位應依取締件數及肇事率定期檢討（固定式每半年、月）評估成效。

針對近日測速照相引發話題，內政部警政署研擬精進作為，將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段，倘經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，方設置測速照相等科技執法設備，以強化交通安全管理。

警政署也將研擬測速照相設備設置及調整標準，就「取締一般交通違規作業程序」所涉測速照相事項，增訂設備的設置與調整標準，研擬「更具體設置條件」，並訂定成效評估指標，調整及汰除不合理之執法點位，避免造成社會不良觀感。

警政署提到，測速執法目的在於減少交通事故發生，並促使民眾養成遵守交通法規習慣，以維護行車安全及交通秩序，並非以取締用路人為主要目的，故測速照相執法設備之設置地點不得位於隱蔽處，並應設有明確警告標誌，使用路人得以預先知悉並採取適當減速行為，避免因急煞致生事故，始符合測速照相執法設置的目的與精神。

