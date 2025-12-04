陳為民批國恥：測速照相「密度比監獄高」 內政部回應了

針對測速照相機數量過多引起民怨，內政部表示，警政署將增訂設備設置與調整標準，以及成效評估指標，調整及汰除不合理執法點位。資料照。苗栗縣警察局提供



藝人陳為民日前在臉書發文痛批，台灣測速照相機跟疾病似的快速增加，密度比軍事基地和監獄高，是「國恥」，內政部今日（12/4）對此表示，全台建置測速照相設備共1,809處，警政署將增訂設備設置與調整標準，以及成效評估指標，調整及汰除不合理執法點位。

立法院交通委員會今日邀請交通部、教育部及內政部就「行人優先交通安全行動綱領」實施兩年來改善「行人地獄」具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

內政部指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1,809處，建置測速執法點位數量前三高單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。至於今年1月至10月，取締超速行為件數前三高的單位，依序為台北市政府警察局共30萬620件、桃園市政府警察局23萬9,973件、台中市政府警察局21萬9,515件。

高密度的測速照相機引起社會廣泛討論，支持者認為測速照相可減少車禍事故，讓住家附近更安全、噪音更少，反對者則批評測速照相的速限設置不合理，且常採取「陷阱式」執法，還會影響駕駛專注力，反而增加車禍風險。還有人批評罰鍰收入都被地方政府拿去當「小金庫」胡亂使用。

部分批評者指出，交通罰鍰的分配比例取決於舉發機關，當舉發機關是直轄市或各縣市政府時，其罰鍰的75%將分配給直轄市或縣市政府、24%分配給各處罰機關，僅1%繳給國庫，等於約99%的罰鍰是被地方政府拿走。更被外界詬病的是，地方政府分配的罰鍰只需提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費，其餘罰鍰收入則流入市庫，可做其他用途，因此常被民眾批評是「搶錢」。

針對測速照相設置數量引起民怨，內政部表示，警政署將研擬三大策進作為，首先將要求交通工程改善先行，以此作為降低交通事故的首要手段，若經評估後仍無法有效降低事故風險時，才設置測速照相等科技執法設備，以強化交通安全管理。

內政部接著指出，針對「取締一般交通違規作業程序」所涉測速照相事項，將增訂設備設置與調整標準，研擬更具體設置條件，同時訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理的執法點位，避免造成社會不良觀感。

內政部也提到，測速執法目的在於減少交通事故發生，並促使民眾養成遵守交通法規的習慣，以維護行車安全及交通秩序，並非以取締用路人為主要目的，因此測速照相執法設備設置地點不得位於隱蔽處，並應設有明確警告標誌，讓用路人得以預先知悉並採取適當減速行為，避免因急煞發生事故，以符合測速照相執法設置目的與精神。

更多太報報導

台大1學生罹肺結核「可傳染期較長」 疾管署：可能匡列數十至數百人

都修過這堂課 台大學生收「肺結核匡列」通知

今日冷爆剩12度！明日再冷1天、週末回暖 下週兩波東北季風接力