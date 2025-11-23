陳為民批密密麻麻測速照相「國恥」 律師林智群有話要說

〔記者林南谷／台北報導〕藝人、重機狂熱騎士陳為民昨(23)日在臉書發文開嗆分享一張「台灣測速照相」分布圖，圖中看到密密麻麻照相機，繞了台灣一大圈，連中央山脈都有設置，他撂重話怒批此現象根本是「國恥」，引來律師林智群發文評論。

發文一開頭，林智群引述相關新聞報導：「資深藝人陳為民出道多年，一向敢說直言，從不怕得罪人，還是演藝圈有名的重機愛好者，經常騎車環島，至今累積高達43次，23日突然高分貝開砲，怒轟台灣的測速照相密度高到誇張，卻沒有人發聲，直接開罵是國恥。」

林智群表示，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，「然後那些罰單，75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫。」

