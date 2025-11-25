陳為民批「國恥」掀論戰 鄭運鵬：多數測速是居民要求安裝

藝人陳為民日前批評台灣測速照相機過多，甚至稱之為「國恥」，引發社會熱議。曾任台北市議員的網紅邱威傑（呱吉）則以數據回應，指出台灣測速照相密度確實驚人，為日本的600倍，但交通死亡率依舊偏高，日本每10萬人僅2人死亡，台灣卻達12人，「顯見測速照相並沒有真正提升交通安全」。

邱威傑批評，台灣速限設定「違反人性」。他引用國際慣例表示，速限應依「85%駕駛者的自然舒適速度」訂定，以減少不必要的違規。反觀台灣道路動輒40至50公里的速限，稍微踩油門就可能超速。他強調，問題出在道路設計、駕照制度與用路人教育，而非單純加裝測速照相。

他也直指，交通罰款成為地方財政來源之一。以台北市為例，一年交通罰款逾7億元，其中葫蘆街與環河北路口更一年開出7千萬罰單。他認為地方政府仰賴罰款收入，形成變相加稅，卻未真正改善交通安全。

對此，前立委鄭運鵬則提出另一面觀點。他表示，多數測速照相機是居民因長期困擾或頻繁事故向民代陳情後才安裝的，「外地人易違規沒錯，但在地居民正是因為問題嚴重才會要求設置」。他強調目前法規已要求測速照相前必須清楚標示，若仍超速「多半是自己大意」。

該議題引發大量民眾留言熱議，有人認為應檢討不合理科技執法，也有人支持維持現行制度，認為「超速本來就該罰」。測速照相究竟是保障安全還是地方搶錢，各界討論仍持續延燒。

