陳為民批「巨量測速照相機」根本國恥！律師揭罰單75%流向這單位

藝人陳為民除了主持節目，也是一名資深重機愛好者，平時常在社群平台分享生活點滴。昨（23日）他在臉書貼出一張「全台測速照相地圖」，直呼分布密度誇張到離譜，怒批政府「沒人敢說話」，氣得留下「國恥！」兩字，引發熱烈討論。對此，律師就解答罰單收入分配「75%流向這單位」。









藝人陳為民除了主持節目，也是一名資深重機愛好者。（圖／翻攝自臉書＠浪人幫 - 陳為民 ）





陳為民貼出的地圖幾乎整個台灣本島都被密密麻麻的測速照相點覆蓋，唯獨中山山脈區域較為稀疏，陳為民在文中痛批：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有」。最後更用「國恥」作結，顯示憤怒情緒。貼文曝光後吸引逾1.3萬人按讚，也掀起兩派網友論戰。有網友附和指出「照相機密度比便利商店多」、「根本鼓勵人民互相檢舉」、「路爛的要死只會蓋照相機」；但也有人反駁：「不違規就不用怕」、「守法就沒事」。

對此，律師林智群也發文補充說明，大多數測速照相機由地方警察局管理，「除了高速公路外，罰單收入分配是：地方政府拿75%、處罰機關24%、僅1%上繳國庫。」網友則回應：「那就去問地方政府」、「不超速就不會被罰啊」。





