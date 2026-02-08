陳為民拋YT停更震撼彈！認了遭遇最大危機

〔記者傅茗渝／台北報導〕「鬼王」陳為民經營的個人YouTube頻道《為民也有約》，昨(6)日無預警在社群平台發布停更公告，陳為民語氣嚴肅地表示，團隊目前正遭遇頻道創立以來「最大的危機」，即日起將停止所有更新計畫。突如其來的消息令大批死忠粉絲感到錯愕。

陳為民隨後進一步說明，此次停更的主因是頻道面臨「內部架構與內容方向」的重新盤整。他坦言為了不辜負大家的期待，團隊決定先停下腳步進行深度調整，這段期間雖然沒有新片，但成員仍會持續閱讀觀眾留言，作為未來回歸後的優化參考，並感性請求粉絲：「請再給我們一點時間。」

為了安撫粉絲情緒，陳為民特別強調這「不是永久性停更」，目前的暫停是為了讓頻道走得更長遠，並承諾整頓期不會太久。他在文中甚至幽默號召「一人一訂閱，救救為民也有約」，承諾待內部理順後，很快就會以嶄新的面貌與大家見面。

