陳為民曬地圖「全台被測速包圍」！密度比監獄還高 怒轟：國恥

陳為民不滿全台灣的測速照相機密密麻麻。翻攝陳為民臉書

陳為民除了主持節目之外，他私下也是重機迷，經常會分享自己的日常，昨（23日）他無預警上傳一張「台灣測速照相」地圖，豪不留情開轟，測速照相機的密集程度高到誇張，卻沒有人敢反映，怒批：「國恥！」

全台被測速照相包圍 陳為民怒喊：比軍事基地還多

陳為民在臉書上傳一張全台的測速照相機地圖，可以看到除了中央山脈一帶的山區之外，整個台灣都是密密麻麻的測速照相機，他不滿在內文寫下：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有。」

陳為民發文開轟。翻攝陳為民臉書

質疑公權力失衡 呼籲政府面對民怨

陳為民表示：「深坑那件、花東那件…公然說謊！這要不是共犯…就是這些民代根本不跟我們生活在一起。」最後更激動寫下「國恥」兩字。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，火速獲得1.3萬人按讚。

民怨沸騰延燒 交通政策再掀爭議

許多人都直呼：「測速照相機的密度如此，還想發展國旅嗎？」、「紅單的罰金應該配給健保費補充，落入地方政府跟執法部門分配比太高了，車禍造成醫療都是健保支出！」、「交通規則由一堆幾乎沒在開車的人制定，不知民間疾苦卻想規範交通的事本身就很不合邏輯」、「台灣騎車開車真的好嚴格，比教科書還嚴格，然後交通跟設計遠比漫畫書還有趣好笑」、「在台灣開車騎車要很小心一點點壓線也不可以喔，等等你就收到罰單了」。



