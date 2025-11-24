陳為民曬測速照相地圖轟「國恥」 名嘴力挺：藝人比民代更為民

陳為民轉貼台灣測速照相地圖並質疑全台設置過密。（圖／翻攝自陳為民臉書）





資深藝人陳為民23日在臉書轉貼一張「台灣測速照相分布地圖」，看到全台測速點位密密麻麻，質疑測速照相機增設速度像疾病一樣擴散，甚至比軍事基地、監獄還密集，根本成了賺錢機器。他更不滿表示，這麼嚴重的狀況竟沒任何民代站出來說話，痛批「要不是共犯，就是民代根本不跟我們生活在一起」，最後怒嗆「國恥」二字。

貼文曝光後立刻掀起大批討論，不少網友留言呼應，認為測速照相機過度密集，讓民眾開車出遊像在「罰單之旅」，也有人直指這些設備和「檢舉文化」搭配，讓公路環境更緊張、甚至影響國旅意願。也有網友酸說，問題不是大家看不到，而是「這就是收入來源」。

對此，媒體人羅友志也在社群轉發陳為民的貼文聲援，直言「藝人都比民代為國為民」，並感嘆每次有人提出質疑，就會被推給地方或中央責任，但到選舉時又都會拿來操作。他最後也喊話「反正2026到了，看你們藍綠誰不用提名？」



