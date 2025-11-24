陳為民曬「全台測速照相密度」怒轟國恥 律師揭罰單收入內幕

陳為民轟測速照密度高是國恥，掀起網友熱烈討論。（示意圖／彰化縣警察局交通隊提供）

資深藝人陳為民是眾所皆知的重機愛好者，不僅擁有7台重機，市價總共超過500萬元，還開設重機部品店，舉辦重機路跑活動。不過，近期測速照相機的問題引發熱議，陳為民也曬出全台測速照相機的分布圖，看到密密麻麻的標記後不忍直言「國恥」。

陳為民23日在社群公開一張照片，是全台測速照相機的分布圖，畫面裡充斥著紅點與黑點標記，讓他疑惑表示，「就奇了怪……跟疾病似地快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民袋（代）發聲，朝沒有，野沒有，甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣」。

陳為民進一步提到，近期引發爭議的深坑、花東事件，直指部分說法「公然說謊」，更直言：「這要不是共犯…就是這些民袋（代）根本不跟我們生活在一起。」引來網友熱烈回應，「外加鋪天蓋地的檢舉魔人」、「測速照相比7-11還多」、「沒有一條公路可以聽完完整的歌」、「我這個密集恐懼症犯了」、「可以去申請世界紀錄」。

對此，律師林智群也發文補充，除了高速公路的測速照相機以外，大部份的都由地方政府警察局管理，至於大家關心的罰單收入分配，「75％歸地方政府、24％歸處罰機關、1％繳國庫」，再次引起網友討論，「很多人以為罰鍰是中央收的」、「開車跟騎車出門壓力都很大，有些地方速限只有40，都要很小心吶」、「只要某個路段出事，就會應要求裝一支」。

