陳為民曬「台灣測速照相地圖」 密度比監獄高：國恥

資深藝人陳為民經常在社群和粉絲分享日常，除此之外也是不折不扣的重機迷，敢怒敢言的他今（23）日曬出一張「台灣測速照相」地圖，怒轟密集程度高到誇張，卻沒有任何人敢發聲，痛批「國恥」。

陳為民在臉書上傳一張台灣測速照相的地圖，「就奇了怪…跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。」然而這樣的情況卻沒有人站出來反應，「朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有。」

陳為民氣喊，「深坑那件、花東那件…公然說謊！這要不是共犯…就是這些民代根本不跟我們生活在一起。」最後更忍不住痛罵，「國恥」。貼文曝光後，也掀起網友留言，「測速照相機的密度如此，還想發展國旅嗎」、「不是視而不見，而是收入來源」、「我愛我那小小多測速照相的國家」、「全世界最密集的國家！因為好賺各縣市都喜歡」。



