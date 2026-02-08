陳為民無預警拋頻道停更公告！認了面臨「創立最大危機」求救：再給一點時間

陳為民被封為「鬼王」。鄒保祥攝

在演藝圈擁有「鬼王」封號的男星陳為民，近年積極轉戰新媒體，YouTube頻道「為民也有約」累積不少死忠粉絲。不料，近日官方粉專與陳為民本人無預警拋出「停更公告」，嚴肅表示團隊正遭遇創立以來「最大的危機」，不得不做出暫停更新的艱難決定，突如其來的消息令廣大聽眾深感錯愕與擔憂。

認了遭遇前所未有挑戰 陳為民發起「一人一訂閱」求救

陳為民6日在Threads感性發文，遺憾宣布頻道及同名社群即日起停止更新。他坦言，目前團隊面臨了前所未有的嚴峻挑戰，更在文中發起「一人一訂閱，救救為民也有約」的號召，希望能藉此凝聚粉絲力量度過難關，一番話引來演藝圈好友何妤玟現身直呼：「我還沒有來上過，不能停更啊！」小編則趕緊安撫：「只是暫時的，重整後再出發。」

陳為民宣布頻道停更。翻攝threads@wm0204dt

揭露停更具體主因 內部架構與內容方向面臨「重新盤整」

面對外界的揣測，陳為民解釋，強調這次停更並非永久性，而是因為頻道正處於「內部架構與內容方向的重新盤整」階段，他表示，為了不辜負讀者的訂閱與期待，團隊決定先停下腳步進行深度優化，這段期間也會持續閱讀網友留言作為未來回歸的參考，「請再給我們一點時間，目標是為了走更長遠的路。」

承諾回歸期「不會太久」 春節加開馬拉松直播陪伴粉絲

為了不讓死忠粉絲過度憂心，陳為民承諾調整期「不會太久」，整頓完畢後將以嶄新面貌回歸。此外，他也貼心安排了配套活動，預告雖然正規影片暫停，但在即將到來的春節期間，頻道將舉辦馬拉松式的Live直播，在YouTube上與大家互動、亂入聊天室，「如果大家真的想見我們，過年期間我們會全程陪伴。」



