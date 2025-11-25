陳為民痛批國恥！砲轟台灣「測速照相密度高」掀議：律師揭罰單內幕





藝人陳為民因不滿台灣測速照相密度過高，透過FB粉專痛批，竟然沒有一個民代為此事發聲「根本國恥」，激動發文掀起網友熱議。

陳為民開罵「國恥」

陳為民是演藝圈知名「重機愛好者」，粉專自介更標明「重機重度愛好者」，近日他為了交通取締一事感到相當不滿，特別轉貼一張「台灣測速照相地圖」，怒嗆「測速照相」有如疾病快速增加，密度甚至高過軍事基地和監獄，質疑交通管理變成「賺錢機器」，感嘆不解竟然沒有民代為此事發聲，痛批「這要不是共犯，就是這些民袋（代）根本不跟我們生活在一起」，直接開罵是「國恥」，氣憤難平非常激動。

廣告 廣告

陳為民這則貼文曝光後，掀網友熱議：「重點不在測速照相數量，而是該死的限速」，也釣出陳為民附議回應「捆綁在一起」，許多人也表達不滿心聲：「這是創造收入還是在坑殺人民」、「該罰的不罰，不該罰的加大力度搶錢」。

陳為民痛批國恥！砲轟台灣「測速照相密度高」掀議。圖片來源：FB@浪人幫 - 陳為民

律師揭罰單內幕

林智群律師對於陳為民砲轟「測速照相」一事，也有感而發揭露罰鍰內幕，表示「高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的」、「罰單75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫」，同樣引發網友熱議「很多人以爲罰鍰是中央收的」。

有理智派網友直言：「就不要超速就好啊！當什麼超速仔」、「不違法很難？」掀起論戰：

一條路有不同限速，駕駛要看路況，還是看限速牌，政府不合理限速應該要改善。

一個地區通過的車輛多數都超速，那你覺得這速限有合理嗎？

日本速限也很低，但日本沒有一堆測速照相。

陳為民和林智群律師接連針對交通管理相關內容貼文，掀起網友探討熱議法規合理程度，也掀起大家對於交通安全的關注。

台灣測速照相密度高，陳為民痛批國恥、林智群律師揭罰單內幕。圖片來源：林智群律師（klaw）

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

