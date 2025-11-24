陳為民見台測速照相密度怒轟「國恥」！ 律師曝罰單僅1%到國庫

熱愛重機的陳為民昨po文，批評台灣的測速照相多太多，讓他不滿直呼「國恥」！（翻攝自陳為民臉書）

資深藝人陳為民熱愛重機，先前他曾透露已累積環島43次，他昨（23）日突然po文，批評台灣的測速照相多太多，比軍事基地和監獄密度都高，讓他不滿直呼「國恥」！律師林智群po文透露，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，罰單75%歸地方政府、24%歸處罰機關，只有1%繳國庫。

陳為民昨天於臉書粉專「浪人幫 - 陳為民」po文，不滿提到台灣的測速照相，跟疾病似的快速增加，是比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。他無奈表示，竟沒有一個民代發聲，朝野都沒有，甚至想入政的都沒有，「像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……深坑那件、花東那件……公然說謊！ 」他認為這要不是共犯……就是這些民代根本不跟大家生活在一起。最後他不滿直呼「國恥」！

林智群律師也po文談及此事，提到台灣的測速照相機，除了高速公路以外，大部份的都是地方政府警察局管的。然後那些罰單，75%歸地方政府、24%歸處罰機關，只有1%繳國庫。

林智群這篇po文曝光後，有許多網友湧入留言討論，「要罵中央其實是罵到地方政府XD」「不違規超速 不是就不會收到罰單了嗎？」「只要某個路段出事，就會應要求裝一支」「測速花東超多的」「原來是地方政府搶錢呀」。

