陳為民轟國恥「測速照相密度比監獄高」 內政部曝「3縣市」裝最多

陳為民在臉書發文痛批，台灣測速照相機跟疾病似的快速增加，密度比軍事基地和監獄高，是國恥。（圖：陳為民臉書）

藝人陳為民痛批台灣「測速照相密度高」是國恥，引起熱議，更有地方議員質疑會趕跑遊客，影響國旅。內政部今（4）日說明，全台建置測速照相設備共1809處，警政署將增訂設備設置調整標準和成效評估指標，針對不合理執法點位進行調整及汰除。

陳為民的發文，再次引起社會廣泛討論高密度的測速照相機是否有其必要性。立法院交通委員會今天邀請交通部、教育部及內政部，就「行人優先交通安全行動綱領」實施兩年來，改善行人地獄具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討進行專題報告，並備質詢。

內政部說明，經統計，台灣建置測速照相設備共計1809處，建置測速執法點位數量前三多的單位為：新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。至於今年1月至10月，取締超速行為件數前三多的單位，依序為台北市政府警察局共30萬620件、桃園市政府警察局23萬9973件、台中市政府警察局21萬9515件。

針對測速照相設置數量引起民怨，內政部指出，警政署將研擬策進作為，將以交通工程改善先行，作為降低交通事故的首要手段，若經評估後，仍無法有效降低事故風險，才會設置測速照相等科技執法設備，強化交通安全管理。