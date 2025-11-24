陳為民轟測速密度國恥！呱吉逆風力挺：早就該檢討

生活中心／周孟漢報導



藝人陳為民昨（23）日PO出台灣測速照相地點標記圖，抱怨測速照相機「跟疾病似的快速增加」，說這些「賺錢機器」增加情況，竟然沒有一個民代發聲，而且「朝、野都沒有」讓他痛批「國恥」，貼文引發熱烈討論。對此，前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）有感而發，選擇支持陳為民所述，強調「早就該檢討了」。





藝人陳為民除了主持節目，也是一名資深重機愛好者。（圖／翻攝自臉書＠浪人幫 - 陳為民 ）

回顧事件，陳為民23日曬出一張台灣測速照相標記圖，照相地點包圍整個台灣，怒批這些相機「跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器」，他點名「民代」抱怨「竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有…深坑那件、花東那件……公然說謊！」，文末更嘆「這要不是共犯…就是這些民袋根本不跟我們生活在一起」並寫下2字「國恥」。

陳為民PO出台灣測速照相地點標記圖，怒轟「國恥」。（圖／翻攝自臉書＠浪人幫 - 陳為民 ）





文章一出，立刻引發正反論戰，前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）則在臉書發文，表示「我認為這是一個值得撇開政黨立場，認真討論的問題。台灣的速限設計到底有沒有問題？」，他進一步指出，「台灣的測速照相機密度是日本的600倍，比這世界上的大多數國家都要多很多，甚至連玉山上都有。但台灣有更安全的用路環境和更低的事故率嗎？沒有，日本道路交通死亡率每10萬人僅2人，台灣則是每10萬人死亡12人。就算撇除機車事故率，台灣狀況也比日本更糟，顯然600倍測速照相機根本沒幫上忙」。

呱吉認為「台灣不止測速照相機過度密集，速限設計也違反人性」。（圖／翻攝自呱吉臉書）





呱吉認為「台灣不止測速照相機過度密集，速限設計也違反人性」，透露國際慣例是85％駕駛人在舒適狀態下不會超速的速度，這樣可以減少不必要的超速違規，也提升交通效率，減少塞車。所以國外山路速限常常為60-80公里，高速公路則在130公里以上，但「台灣到處都是40-50公里，這根本是腳稍微踩一下就會超過的速限。我們訂得這麼嚴格、又開那麼多罰單，但是台灣根本沒有更安全，問題根本在道路設計、駕照制度、和用路人教育等其他交通政策之上」。

台灣測速照相機的密度相當高。（圖／民視新聞網）

呱吉表示，交通罰款是由地方政府收，「台北市1年的交通違規罰款在7億以上，在最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，1年可以收到7千萬罰款。或許對地方政府來說不無小補，但是在對交通安全無實質助益的前提下，只是變相加稅於用路的人民」。他認為，測速照相機是地方政府安裝，罰款是地方政府在收，所以當你在抱怨交通罰款時，應該要請你的議員去質詢地方政府。「但是我認為檢討時也不能忽略中央政府的角色。整體交通政策本來就是由中央規劃，不能什麼事情都交給地方政府自行決斷，結果就變成大家便宜行事」。

針對台灣的交通政策，呱吉認為「真的夠隨便」，並舉例說道「電動滑板這種另類動力交通工具到底要如何合法上路？日本的LUUP我們什麼時候能看到？中國美國的無人計程車都開始上路，台灣到現在連自動駕駛都還是違法。我們所有應該進步的事務都在政治鬥爭中牛步前進，或者根本沒有前進」，並在文末寫下「你不該因為可以酸民進黨而跟著罵測速照相機太多，你也不應該因為陳為民曾經反對民進黨而質疑他對測速照相機的觀點。這是一個可受公評的政府政策，而我也認為太爛，早就該檢討了」。







原文出處：陳為民轟測速太多國恥！呱吉「逆風力挺」曝密度是日本600倍：早就該檢討

