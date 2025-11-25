陳為民轟測速照相密度「國恥」 林月琴揭原因：地方罰鍰使用分配不當

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委林月琴（圖／翻攝自林月琴臉書）

藝人陳為民近日在臉書貼出「台灣測速照相」地圖，狠酸測速照相密度「比軍事基地和監獄密度都高」卻無民代關注，更怒批「國恥」。對此，民進黨立委林月琴今（25）日表示，去年特別要求交通部，罰鍰收入的使用項目應該增加道路環境改善並且訂定一定比例，交通部也納入她的意見，法案已經預告。林月琴娘掉，如果地方沒有將罰鍰用在改善道路環境、而一味地追求用機器提升道路安全，只會形成惡的循環。

林月琴在臉書發文表示，看到有藝人朋友在感嘆台灣測速照相太多、是台灣國恥的新聞，正好她過去曾經針對道路交通違規罰鍰分配的問題，質詢過行政院長卓榮泰。

廣告 廣告

「我認為測速照相太多的原因，在於地方政府的罰鍰使用分配不當」，林月琴指出，先來看目前罰鍰，中央與地方的收入比例，一張1000元的罰單，會有750進入地方政府的口袋、290元進入執法機關口袋、最後只有10元會進入中央。

林月琴提到，交通部雖有訂定道路交通違規罰鍰收入分配，現行條文卻只有優先支應項目，並沒有規定應該要將多少比例用於什麼項目。因此，她在去年特別要求交通部，在罰鍰收入的使用項目應該要增加道路環境的改善，並且訂定一定比例，交通部也納入她的意見，法案已經預告。

林月琴表示，換言之，地方政府掌握大量收入形成小金庫、掌握如何使用這些罰鍰，更掌握要不要、要在哪設置測速照相或科技執法，如果地方沒有將罰鍰用在改善道路環境、而一味地追求用機器提升道路安全，只會形成惡的循環：更多罰鍰、設置更多測速、然後再收到更多罰鍰。

林月琴強調，改善道路環境、標線標誌友善、提升交通安全並兼顧通勤效率，才是合理運用罰鍰的方法，而不是為了要增加收入、一直設置測速，然後放任交通事故一再發生。

更多三立新聞網報導

「賓賓哥」校園直播炎上 綠委要教育部檢討校外人士入校：強化兒少權法

照顧逾50年！8旬婦不堪重負悶死腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

不只國民年金變8千！民進黨團議場前熱舞喊：統籌款345億用在全民福利

廢黨產會？翁曉玲修「中央行政機關組織基準法」 綠委酸：翁大上人復辟

