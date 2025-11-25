陳為民轟「測速照相多」是國恥 專家揭安全考量

民眾抱怨一不小心催過頭，就會收到超速罰單。（圖／東森新聞）





民眾抱怨台灣測速照相機相當多，一不小心油門催過頭，就會收到罰單，就連藝人陳為民也不滿，「台灣測速照相密集程度太高，直言是國恥」。據統計，台北市的「超速熱點」就包含水源快速道路跟環河北路，每年都開出萬張罰單。

只見台灣地圖整片密密麻麻，固定式測速照相從北部開始沿著海岸線繞台整整一圈，就連中央山脈跟玉山也都有註記，光在台北市一年的交通違規就上看七億。

民眾：「測速藏在樹跟柱子的後面比較看不清楚，快速道路下來，再煞車的話會來不及，整個台灣各方面，警察躲著拍的啦，固定拍的太多了。」

機車族：「希望開車的人是開慢一點，就不要急啦。」

油門不小心催過頭挨罰。據統計，台北市去年超速違規路段包含水源快速道路，開出破2萬張罰單，環河北路葫蘆街口也逼近2萬張，至於和北安路303號前，也有1萬5千多張，數字相當驚人。不過專家也提醒，這些測速並非亂設，背後都有事故史或是道路條件的安全考量。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥：「當初可能是因為工程設計上面的考量，或是限速坡度相對沒那麼快的時候所產生不必要的風險，事後的一些分析裡面要去看看說，到底整個道路設計的風險是不是有效的降低。」

畢竟超速一次至少1200元要上繳國庫，但實際執行與開罰即便多半是地方政府在主導，但外界呼籲，中央對整體交通政策仍有責任，不能任由地方便宜行事，面對測速設置爭議應該滾動調整。

