陳為民轟「測速照相密度比監獄高」 警揭因：車禍+陳情

藝人陳為民身為重機愛好者，23日突然在臉書發文，對台灣測速照相設置的密度表達不滿，形容比軍事基地跟監獄還要密集，甚至怒轟是「國恥」！以雙北地區為例，移動式測速照相會出沒的地點加起來就有超過1000處，固定式的也有超過300處。警方表示增設測速照相的原因，除了過去曾發生重大車禍，民眾陳情也是一大原因。

圖片中的台灣，被紅色黑色的照相機包圍，彷彿成形成一堵圍牆，藝人陳為民23日在臉書貼出這張圖，對台灣測速照相設置的密度，表達不滿甚至怒轟是「國恥」。這些地圖其實是網友依照警政署資料自行建置，還能分別篩出不同限速，但無論是哪個版本都能看出，測速照相機密密麻麻遍布全台，以密集度最高的雙北為例，市府都有提供固定測速照相，設置位置以及數量。

根據官網最新數據，新北市移動式設備會出沒的地點，有704處固定式有251處，台北市的移動式設備，則會不定時出現在415處，固定式則有98處，記者李采臻說：「全台的測速照相密度相當高，位於松山機場外面的濱江街，這裡才新增了一支，主要是因為前面是交流道，車流量大車速又快，再加上先前曾經發生重大車禍。」

今年6月這路段發生2死車禍，黑色轎車高速連切兩個車道，撞上遊覽車騰空飛起造成憾事，成為測速照相增設的一大原因，其他包括民眾陳情反映等，也是相關因素，不過裝了這麼多效果如何，民眾說：「就是說每一個地方都有這個東西的話，就感覺心裡有壓力啊。」

律師林智群說：「這個權限其實多在地方政府，像目前我知道是前三名，好像是台北市跟新北市，還有台中，那他們大概一年，都可以獲得大概30幾億的這個財源。」陳為民是眾所皆知的重機愛好者，過去就曾為改裝車議題發聲，對交通議題也相當關心，針對測速照相太過密集人人自危，中央以及地方是否該整合，或是調整速限規範，話題也持續發酵。

