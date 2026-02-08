陳為民20萬訂閱頻道突喊停 自曝遇創立以來最大危機

陳為民節目突發布「停更公告」。（為民也有約提供）

62歲男星陳為民經營的YouTube頻道《為民也有約》擁有超過20萬訂閱，近日無預警宣布暫停更新，引發粉絲關注與討論。該頻道以分享靈異故事、都市傳說為主題，由有「鬼王」之稱的陳為民主持，長期累積不少忠實觀眾，並同步經營Podcast平台，人氣穩定。如今突然喊停，讓不少網友感到意外，也紛紛留言關心頻道近況，希望團隊能盡快回歸。

《為民也有約》Threads帳號近日突發布「停更公告」向粉絲致歉，提到頻道及同名社群即日起將暫停更新，團隊對此感到非常遺憾，並感謝粉絲這段時間的支持，並提到：「我們面臨了頻道創立以來最大的危機，希望我們會很快回來，一人一訂閱，救救《為民也有約》」。

隨後，頻道團隊再度發文補充說明，表示此次停更主要與內部架構調整及內容方向重新盤整。團隊強調，「為了不辜負大家的訂閱，我們決定先停下腳步，不會太久的」。期間也會持續閱讀觀眾留言，作為未來優化參考，希望粉絲能再給一些時間。

最新一篇貼文中，團隊進一步安撫粉絲情緒，強調此次暫停並非永久性的停更，而是為了調整步伐與重新出發，請大家不必過度擔心。同時也透露，過年期間將規劃在YouTube進行馬拉松直播，與粉絲線上互動陪伴。

