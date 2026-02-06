陳燦堅觀點1：如何從疫苗技術到外泌體平台

2026年最新生技科普書籍《外泌體時代》。（圖/康健提供）

在外泌體的科研與產業化旅程中，除政府政策與學界研究的推進外，產業界的實戰經驗與第一線的觀察同樣至關重要。陳燦堅、郭村勇與張聰民，這3位來自不同領域的重量級專家，共同勾勒出台灣外泌體產業的真實面貌。





產業觀點：陳燦堅SBC創辦人





曾任高端公司總經理，是台灣疫苗及生物科技領域的知名實業家，深耕動物疫苗及人用疫苗研究與產業推動超過40年。長期關注公衛需求，積極參與台灣疫苗自主製造與產業聚落的建構，曾帶領高端疫苗團隊開發流感、登革熱、腸病毒及新冠等疫苗的本土開發與量產計畫。

目前專注於外泌體與生長因子（Growth Factor, GF）的研發與生產，持續推動生技創新與應用落地。作為SBC創辦人，陳燦堅的名字在台灣生技界並不陌生。





他原本專精於動物用藥與疫苗的開發與量產， 在COVID-19疫情期間曾參與國產疫苗的研製，具備極為紮實的「細胞培養」與「生物製劑」產業背景。對他而言， 外泌體並不是一項與本業毫無關聯的新技術， 而是細胞產業的自然延伸， 正如他所言，外泌體的誕生建立在深厚的細胞技術基礎之上。





問：您是如何接觸到 「外泌體 」 這個概念？





大約幾年前，我受邀到長庚醫院演講，當時演講的主題是疫苗， 但是在現場第一次聽到與會者討論外泌體。因為我在做疫苗，覺得外泌體或許未來有機會成為很好的疫苗佐劑。疫苗包含抗原與佐劑兩種主要成分，佐劑是輔佐的角色，外泌體在這方面看起來極具潛力。





老實說，那時我對外泌體不太了解，不過，既然我們本來就是細胞培養的專家，每天都與細胞打交道，便決定深入研究這個領域。後來我發現，外泌體確實是一個充滿前景的發展方向，應用範圍可以從醫療一直做到保健和保養領域。





問：您投入外泌體領域的背後理念是什麼？





細胞治療的核心目標，是讓人類更健康，特別是不能用現有醫療方法有效治療的疾病，希望能夠帶來一些緩解或改善。





上天在創造人類時，本就賦予自我修復的能力，只是多數人不知道如何啟動這項機制，細胞治療正是一種解方，無論是治療癌症，還是組織修補，都是同樣的概念。我們發現，細胞間的溝通，其實是透過外泌體進行的。





換句話說，外泌體就像是「上帝創造的修復使者」，我們所做的，就是進一步把這個溝通的精髓提取出來，用於醫療與健康促進。





此外，我們也發現，外泌體不僅能幫助皮膚修復，也可促進頭髮生長。不僅對健康有益，對外觀與心理層面也有正面影響。簡單來說，它是一種抗老化的關鍵原料，能從內而外、由頭到腳全面改善身心狀態。





本文摘錄自《外泌體時代》，天下生活（康健）出版





總策劃：福又達生技

採訪撰文：畢翔



