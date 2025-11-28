陳玄力練功練斷骨 說翻就能翻

導演曹仕翰（右）在眾多演員名單中看見陳玄力，《南方時光》是兩人首度大銀幕合作。（陳俊吉攝）

今年金馬獎入圍電影《南方時光》，導演曹仕翰、男主陳玄力合體宣傳電影，陳玄力是明華園第三代，拍攝此片前他多在歌仔戲領域演出，很少接觸電影，直言原本根本不認識片中飾演他父親的金馬影帝吳慷仁，陳玄力說：「拍片之前我也不知道吳慷仁是影帝，只有聽過這3個字，拍完我才訂閱Netflix，才看了吳慷仁演的《富都青年》。」

陳玄力從小在劇團長大，小時候就是樂師，專責武場的打擊樂，後來念戲曲學院走到幕前演出，即使畢業了仍養成練習身法的習慣，隨時能說翻就翻，「我私下都會練到骨頭斷掉，我是所有科系裡面受最多傷的，以前都是5點半起床。」還以畢業生身分發表感想，學校體制有調整，現在的學弟妹們跟自己在學時相比，已是過得很輕鬆了。

至於邀請吳慷仁參演的過程，曹仕翰的演員老婆潘之敏有幫了一把，因為潘之敏多年前曾跟吳慷仁演過李啟源執導的電影《河豚》，於是由潘之敏向吳慷仁提出邀約，吳慷仁看完劇本後就說要碰面聊聊，曹仕翰回憶：「那時候就覺得他已經把劇本讀透了，碰面那天不是在討論他演不演，而是已經在聊角色了，他就問拍攝時間，說如果檔期可以就來演。」

而飾演陳玄力媽媽的孫淑媚，曹仕翰說她也是很早就定的演員名單，「一開始就想找高雄背景的人，她是南部小天后，以前同學失戀一定會唱孫淑媚的歌，後來在公視看了《天橋上的魔術師》，她的表演讓我非常驚艷，覺得她很厲害，節奏自然輕盈，不會讓觀眾很難呼吸，我喜歡這個質感。」