陳玉勳安心了！破億吉祥物降臨《大濛》 曾敬驊爆哭影片瘋傳全滑掉

【緯來新聞網】本屆金馬最佳劇情片《大濛》將在27日正式上映，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈今（25日）帶著演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲等現身首映記者會，提起票房壓力，陳玉勳坦言製作到後期時，很悲觀地認為「大概只能賣300萬元」，不過因金馬獎的加持以及上周口碑場的反應，比較不焦慮，後來聽到蔡昌憲獲封「票房吉祥物」，笑喊：「以後每部都找你！」

陳玉勳（右起）一開口就很好笑，曾敬驊和9m88聽著呢。（圖／記者陳明中攝）

曾敬驊甫拿下金馬最佳男配角獎，今日現身首映會鬍子都長出來了，面容也略顯疲憊，透露獎座已安頓好在家中，至於想帶父母出國的心願，他目前因有新作品在進行，等忙完才會執行，表示會將一切細節都處理好，爸媽只負責出席就好。



另外，現在所有社群平台都充斥著曾敬驊哭哭的片段，他坦言都沒有點進去看，主要是都在回覆每一封祝賀訊息。想當然也不知，他拿獎後被畢業高中分享祝賀，青澀時期的照片也順勢曝光，與現在的他並無太多差異，可是本人卻不認同「我現在有打扮耶」！

柯煒林（右）、方郁婷拿到9m88自製衛生紙。（圖／記者陳明中攝）

陳以文和柯煒林在片中有不少動作戲，「沒有真的受傷，有動作訓練，我覺得蠻細心的，都很不希望發生意外」。劉冠廷飾演「飛賊」，在拍照的過程就抓住角色的感覺，不過他的造型可讓柯煒林羨慕了，陳玉勳說：「他（劉冠廷）來演那場戲，柯煒林就很不爽，『為什麼他那麼帥，我就這樣』！」導演還接著補槍，方郁婷和柯煒林都有偶包，但柯煒林不承認。

劉冠廷（左）和曾敬驊都是金馬男配角。（圖／記者陳明中攝）

蔡昌憲演出的過片幾乎都會賣破億，陳玉勳事先不知道，聽聞後開心地說「以後每部都找你！」對於要扛下票房吉祥物的重擔，他說：「我非常放心啦！應該可以跟大家有慶功宴，畢竟大家都希望把戲演好被看到，我也開始想說，大家給我這個稱號，我就把這稱號做得更響亮，接下來就靠《大濛》了。」



至於票房公約，若是賣破億，陳玉勳鼓吹監製葉如芬穿旗袍、李烈回到年輕時演出的電影《烈日女蛙人》裝扮，但她們起初都不答應，後來葉如芬說「破5億就可以」，最後達成共識，《大濛》票房破5億元大關，兩位監製就會穿旗袍重現9m88在片中的歌舞團表演，曾敬驊則會烤地瓜給觀眾吃。《大濛》11月27日全台上映。

9m88（左起）、方郁婷、柯煒林忙著宣傳。（圖／記者陳明中攝）

蔡昌憲（左）扮演陳以文手下。（圖／記者陳明中攝）

三巨頭，李烈（左起）、陳玉勳、葉如芬。（圖／記者陳明中攝）

陳竹昇（左）和潘麗麗也現身共襄盛舉。（圖／記者陳明中攝）

