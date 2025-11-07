陳玉勳拍《大濛》遇奇特感應「有力量牽引我」 被柯煒林碎念忍不住爆氣

導演陳玉勳（右起）、柯煒林、方郁婷、9m88、監製葉如芬。（圖／小娛樂）

入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》，昨日晚間在金馬影展盛大舉行首映。今（5日），導演陳玉勳與監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同受訪，分享看片與拍攝的心情。

談及拍攝趣事，陳玉勳導演首先自爆了一段「遇鬼」疑雲。他曾覺得在住宿的宿舍遇到靈異事件，當時隔壁住著監製李烈，晚上他一直聽到有搬桌椅的聲音，還請葉如芬去關心。然而李烈卻表示自己很早就睡了。

直到殺青半年多後，陳玉勳某天在家睡覺時，又聽到那種搬桌子的聲音，這才恍然大悟：原來那是他自己的打呼聲。

不過，陳玉勳也透露，拍攝期間確實有「許多感應」，一直覺得有力量在牽引他。包括他們租了一間新的劇本辦公室，他一進去就感到心情很差、很暴躁，後來才發現辦公室位於舊軍法處隔壁。他直言：「覺得一直有一個力量在牽引我」，當下雞皮疙瘩都起來了。

主演柯煒林笑稱昨看完首映後「很佩服導演陳玉勳」，但也坦言「本來比較怕他」，因為在拍片現場常常被導演罵。陳玉勳則解釋，原本以為這位港星很高冷，沒想到柯煒林一直吵他，但只有一次是真的開罵，那天他頭很痛，又要拍重要的戲，且場景讓他覺得「裡面很多怨氣，整個人很不舒服」，結果柯煒林還在旁邊叨唸叫他不要吹風，他才忍不住動怒。

同場受訪的9m88日前被爆和章廣辰同看演唱會共享飲料，傳出10年友情升格戀人。對此她親上火線回應：「當然不是真的！」直呼是假新聞，還當場徵男友，並用歌詞傳達心情：「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我。」電影將於11月27日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導