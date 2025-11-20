陳玉勳決定當導演 全因被賈靜雯玩腿毛

金馬62電影論壇20日舉行，分為入圍本屆金馬獎的5位新導演與5位導演組上下半場輪流開講，其中導演組《大濛》導演陳玉勳分享入行的故事，爆料執導的第一部畢製作品就是拍同志片，他還曾參與演出，有趣的分享讓現場觀眾頻頻笑出聲。

陳玉勳當年考上淡江大學圖書館系，結果整個大學沒去過3次圖書館，大四的時候被導演王小棣公司找去當實習生，「那時候想，原來有這麼辛苦的工作，要洗水塔、種菜，後來王小棣包了紅包給我，問我要不要再來？我當然說不要。」畢業後，他去阿榮片廠應徵，老闆覺得他圖書館系畢業，能管理圖書館應該也可以管理片場，也因為當時國片市場不景氣，他一人之下萬人之上，直接晉升月薪2萬的副廠長。

廣告 廣告

過了一陣子，王小棣公司的同事又來找陳玉勳，說他退伍後都沒回公司看大家，要他帶著畢製的作品來看看，陳玉勳笑答：「我也不知道當時畢製怎麼會拍同志片，結果蔡明亮也來看，他們覺得我是來求職的，我以為我只是來放片的，他們就給我一份工作、薪水1萬多，我是副廠長薪水2萬耶。」當晚陳玉勳陷入失眠，一邊薪水較高但工作無聊、一邊薪水低但很有趣，最終選擇了後者。

陳玉勳決定成為導演的關鍵，是他多年前被王小棣派去拍電視劇《佳家福》，「那時主演是14歲的蔡燦得跟賈靜雯，我去到片場就躺在沙發上，結果她們兩個跑來玩我的腿毛，因此決定要繼續當導演。」