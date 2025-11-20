陳玉勳首部作品是「同志電影」還當主角 張吉安曝范冰冰跟牛對戲「聽得懂人話」

金馬62電影論壇，分為導演論壇與新導演論壇，齊聚本屆入圍者，包括曹仕翰（左起）、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安。金馬執委會提供

「金馬62電影論壇」20日登場。分為「導演論壇」和「新導演論壇」，首度齊聚本屆金馬獎最佳導演和新導演10位入圍者輪番現身對談，「導演論壇」組中，陳玉勳導演笑稱自己吃不了苦，根本不該拍電影，卻陰錯陽差初入行就受過諸位電影大師洗禮，他拍的第一部短片是同志電影，其中一位主角還是自己。

導演論壇上包括《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩，以及《人生海海》廖克發與《地母》張吉安分享自己拍片路。陳玉勳透露，大學時到王小棣工作室實習，還曾經帶著自己拍的同志短片給王小棣及蔡明亮鑑定，以為實習結束就沒了，沒想到被找回去，還從工商短片一路拍到電視劇。

1993年被李安指導，還有機會去跟侯孝賢的《戲夢人生》，侯導說演員不夠專業那就把鏡頭拉遠，劇本結構不夠緊密也可將敘事打散，這番話讓他想到失眠，也決定自己不應該模仿。陳玉勳笑說：「30年前還沒有新導演，我是最小的，30天後我坐在這裡，是最老的。」

曹仕翰憶當兵受白先勇啟發 遇撤資遭易智言金句冷回

曹仕翰憶起當兵時因對抗學長制，被政戰士勸說不要在錯誤環境裡講真話，浪費氣力，並借他一本白先勇的《寂寞的十七歲》，受書中不被理解而想逃離的少年啟發。自己學商業設計意外開啟拍片樂趣，甚至北上考研究所。

後來曹仕翰主動參加易智言導演的編劇課，一次幫忙帶演員黃河去參與金馬電影學院拍攝時，旁邊坐的就是這屆一起入圍的廖克發。當時侯孝賢問曹仕翰是高雄人，為什麼不回去拍高雄的故事，成為他拍攝《南方時光》的契機。

但準備開拍時，竟因疫情遭遇撤資，受挫的他向導演易智言抱怨要回去賣水餃，雖遭對方冷回：「你包的水餃有你的劇本好嗎？」但易導對他一再提攜與推助，也令他感動在心。

陳玉勳的《大濛》由柯煒林主演，但柯煒林更早是以李駿碩的《濁水漂流》讓台灣影壇注意。李駿碩笑說：「是我先看到他的」，直說當年柯煒林一去試鏡就被相中。

張吉安選水牛竟因「聽得懂人話」 李駿碩坦承創作源於開放式關係

李駿碩也透露，《眾生相》是出於他自己與同志伴侶，因疫情有一年半的遠距離，兩人同意的開放式性關係所衍生的故事。他表示自己是紅綠色盲，《眾生相》的黑白攝影反而令觀眾能分享他的視界。

李駿碩這次入圍的電影《眾生相》是源自他與同志伴侶遠距的開放式關係而拍成的電影。金馬執委會提供

廖克發的《人生海海》講述馬來西亞故事，電影中都用台灣演員，也都是他之前合作過的劇場演員。他提到因為拍攝第一部紀錄片《不即不離》在馬來西亞被認定是禁片至今，讓他更意識到台灣言論自由的重要。

《地母》張吉安導演表示，范冰冰當年向他聯繫表達想合作，他本來覺得不可行，計劃要由素人擔綱。沒想到范冰冰意願堅定，去他家鄉長住，養水牛、學插秧、跟導演父親學咒語。也因為由范冰冰擔任主角，其他要角就都得用專業演員才能合襯，張吉安稱包括水牛都是三頭擇一，挑選基準竟是「有靈性聽得懂人話的。」完整金馬62電影論壇影音紀錄將在金馬官方YouTube頻道和LINE TODAY同步上線。



