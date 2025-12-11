陳玉勳龜毛選角助攻《大濛》破3000萬 宋芸樺裝嫩聯手潘麗麗投催淚彈

潘麗麗（右）、宋芸樺在《大濛》中首度搭檔演母女，好演技逼哭觀眾。華文創提供



《大濛》票房突破3000萬，配角陣容成為焦點，從影后潘麗麗、億萬票房女星宋芸樺、金馬新人胡智強、金馬男配陳竹昇、金鐘男配王傳一，導演陳玉勳分享選角過程，坦言：「我對選角一向很挑剔，電影裡出現的角色一定仔細挑選，幾經思考，真的要謝謝我們的casting（選角）能夠忍受我的機車、龜毛，每個角色都是選了很久，找了好幾輪。」也感動表示：「我真的蠻幸運的，這麼多演員都不計較戲份願意來演出。」

因片中故事橫跨50多年，「老阿月」由潘麗麗演出，她事先看了好幾段「年輕阿月」方郁婷的演出，直呼：「她真的很厲害，很怕我演不好。」壓力大到喊話陳玉勳：「以後找我不要拍哭戲，想演三八的喜劇。」

宋芸樺飾演阿月的女兒「念雲」，與潘麗麗的好演技逼哭觀眾，她回春扮大學生，監製葉如芬忍不住誇她青春如昔，讓經常飾演學生的她開心甩髮：「我還是馬尾女神！」

王傳一（右）在《大濛》中飾演有家室的處長，和9m88發展出一段情感糾葛。華文創提供

陳竹昇向來是陳玉勳固定班底，這回飾演照顧「阿月」的叔叔，將一家之主的兩難詮釋得相當到位；胡智強則梳起油頭「使壞」，飾演從事非法勾當的「阿林仔」，陰狠神態令人不寒而慄；王傳一演出已有家室的處長，和9m88飾演的「阿霞」發展出一段情感糾葛。

其中在社群上因陰鬱氣質被封為「引渡人」的林道禹，更是憑藉全無對白的演技震懾全場，陳玉勳也分享：「這角色是整部電影找最久的演員。」並透露這個角色的原名是「牛頭」，希望能讓觀眾快速聯想到牛頭馬面，雖然最終沒能完成這項設定，但林道禹「陰陽擺渡人」的氛圍也讓他相當滿意，更大力稱讚：「遇到這種好演員，導演不用多說什麼，他自己會把自己準備好。」而飾演醫學院管理員的李雪，也讓陳玉勳直呼：「我都被她圈粉了。」

