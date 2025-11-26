陳玉勳《大濛》催票房再現歌舞團 曾敬驊、劉冠廷烤地瓜給粉絲吃

眾星拿著「金黃地瓜」象徵票房閃亮，口碑持續升溫。（上排左至右）監製李烈、導演陳玉勳、方郁婷、9m88、潘麗麗、監製葉如芬（下排左至右）演員陳竹昇、曾敬驊、柯煒林、陳以文、蔡昌憲、劉冠廷。（圖／華文創提供）

強勢橫掃第62屆金馬獎5項大獎的電影《大濛》，今（25）日在台北大巨蛋秀泰影城盛大舉行首映會，由導演陳玉勳、監製葉如芬與李烈領軍，攜主演柯煒林、方郁婷、9m88，以及曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等卡司亮相。導演陳玉勳在受訪時謙虛說道一開始只預估《大濛》賣300萬：「但最近月初金馬開幕的口碑場評價後，就鬆了一點點氣。」

導演陳玉勳感性分享製作時的艱難和挑戰，直呼與特效指導郭憲聰的訊息來往就像「驚悚片」，尤其製作片中的「霧」更如同身在第十八層地獄中，為期長達快兩年的時間才將這部作品完成。

電影《大濛》不只感人，也有不少精彩的追逐橋段，飾演特務的蔡昌憲笑稱以為會是身手矯健的角色，沒想到就是跟子彈過個幾招，而演出蔡昌憲長官的陳以文提到，拍攝前花很多時間做武術訓練，就為呈現精彩的動作戲；劉冠廷在片中飾演高金鐘，也是動作擔當，又跑又跳，但有一場追逐戲拍攝日下雨，雖然劇組貼心鋪了稻草，但地板仍很濕滑，自認沒帥到。

從劇本落成後，要飾演阿月的方郁婷和飾演姊姊阿霞的9m88，都是團隊一開始就決定的不二人選，而在拍攝全片最催淚的認屍戲時，兩人數度情緒潰堤痛哭，感染全場成淚海，導演更是每次喊卡就拿起衛生紙拭淚，直呼：「演員選太對了，她們表演太好，拍完這場戲當下覺得可以殺青了。」自豪稱：「我原本沒血沒淚，看完這一場覺得這編劇真的是不錯。」充分顯示他對《大濛》的深厚情感與熱愛。

9m88（左起）、柯煒林、方郁婷一同亮相電影《大濛》首映會。（圖／華文創提供）

飾演屍體的曾敬驊則大讚特殊化妝真的很逼真：「泡過福馬林的屍體皮膚顏色劇組老師都有考究，泡了多久人的狀態是如何等等。」他剛以《我家的事》拿下金馬男配，他說獎座放在家中櫃子，也趕快調整收心，面對接下來的工作。聽聞高中母校PO出他的舊照來為他祝賀，他笑回：「好羞恥喔。」因為覺得自己高中時期長得偏蠢。

導演陳玉勳拍攝時也被感動到哭出來。（圖／華文創提供）

至於票房公約，導演陳玉勳拉監製李烈、葉如芬承諾，若是票房突破5億，兩人將穿旗袍，重現9m88在片中的歌舞團表演，曾敬驊和劉冠廷則會烤地瓜給粉絲吃。

4.劉冠廷（左）、曾敬驊（右）出席《大濛》首映會，一出場就帥翻全場。（圖／華文創提供）





