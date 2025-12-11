陳玉珍不撤案 她曝：每年可增60萬助理費

▲國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，遭質疑要為助理費除罪化，立院助理工會發動連署，要求陳玉珍撤案，不過陳玉珍堅定表示，不會撤案。（圖／記者朱永強攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，遭質疑要為助理費除罪化，立院助理工會發動連署，要求陳玉珍撤案，不過陳玉珍堅定表示，不會撤案。時代力量黨主席王婉諭說，該案之所以引發跨黨派助理反彈，甚至導致立法院長韓國瑜罕見出面踩煞車，核心爭議在於該法案試圖打破「公款專用」的紅線。

王婉諭直言，若該法案通過，原本該給助理的薪資，將變相成為立委個人的「實質收入」，立委每年可增加可掌握近60萬的助理費。

王婉諭指出，該案的爭議不只是可能替部分涉案人士解套，更重要的是，法案通過後立委每個月除了本薪，還能合法統籌大筆助理費且不需要核銷。她認為，這形同讓立委的「可支配所得」暴增，甚至可能超過總統的薪水，這才是陳玉珍堅持不撤案的根本原因，因為在部分立委眼中，助理費被當成國家給立委的「補貼」，只是「剛好」拿來請助理。

王婉諭分析，現行制度是為了解決早年立委「不請助理、找親戚掛名、壓低薪資」等亂象，才確立由立法院直接撥款給助理，避免立委中飽私囊。但她坦言，即便如此，「詐領助理費」案件仍層出不窮，是因為「這些利益令人無法抗拒」。她強調，若修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢，更可能開啟地方議員也納入的「嚴重的結構性腐敗」。

王婉諭認為，一旦法案通過，受害最深的將是國會專業幕僚，勞動權益將岌岌可危。她表示，資深助理對議事熟悉度遠勝多數立委，這次連藍營資深助理都看不下去醞釀串連抗議，是國會運作的警訊。她強調，現行制度的解決之道，應是「增加透明的專款專用額度」與制定《立法院公費助理任用法》，將助理薪資、福利、職權透明化，而非選擇大開倒車。

