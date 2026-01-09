陳玉珍介入中華電信人事案？ 馬郁雯、陳又新赴北檢告發圖利罪

台北市議員參選人馬郁雯、陳又新，今(1/9)日到台北地檢署按鈴告發國民黨立委陳玉珍介入中華電信人事案，涉犯《貪污治罪條例》。呂志明攝



台北市議員參選人馬郁雯、陳又新，指控國民黨立法委員陳玉珍以立委職權對中華電信施壓，涉嫌介入中華電信公司人事升遷事宜，今(1/9)日上午前往台北地署按玲告發陳玉珍涉犯《貪污治罪條例》圖利、藉勢藉端勒索等罪。

馬郁雯指出，陳玉珍為了喬人事，涉嫌施壓中華電信，為了李姓職員升遷案，把中華電信王姓經理叫到國民黨金門縣黨部，當李姓職員的面施壓；而一名陳姓職員升股長前更被要求不能原地升遷，陳玉珍甚至向高層嗆聲這樣才勉強同意，陳玉珍就宛如金門土皇帝，種種惡行，都已經觸法。

廣告 廣告

台北市議員參選人馬郁雯、陳又新，今(1/9)日到台北地檢署按鈴告發國民黨立委陳玉珍介入中華電信人事案，涉犯《貪污治罪條例》。呂志明攝

馬郁雯表示，中華電信工會已正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案，當中包括即刻要求因金門陳玉珍立法委員強力介入不當關說獲得升遷之李姓員工調降回原職務，並索回升遷各項差額外，還要清查公司內部有無相類關說事件，並嚴格糾正各黨派空降公司任職人員。

同為台北市議員參選人的律師陳又新則指出，陳玉珍多次利用立法委員身份，以脅迫、恫嚇等方式干預中華電信人事升遷，導致內部主管及員工畏懼其權勢，進而影響正常的人事決策流程。他強調，陳玉珍的行為已違反《貪污治罪條例》第4條第1項第2款「藉勢或藉端勒索」及第6條第1項第5款「對非主管或監督之事務圖利罪」。

馬郁雯及陳又新均表示，陳玉珍有無涉嫌施壓介入中華電信人事案，就等中華電信擴大清查，為保障中華電信員工升遷的公平性，他們已向檢方依法告發，並呼籲檢調機關徹查此案，以釐清相關責任。

更多太報報導

代理孕母引激辯！石明謹舉百名泰女遭騙到國外關押取卵：有想好如何應對嗎？

網熱議《蔣中正日記》內容「想色色」 媒體人諷：戒色失敗奮鬥史

高雄免費午餐政策急翻盤 藍營批「演唱會有錢、民生隨風向」