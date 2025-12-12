陳玉珍修法對泛綠有利？他酸：左膠聖母自律

▲國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理上午在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案。（圖／葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理上午在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案，陳玉珍到場致意並與助理協商，最後達成三項共識，願將助理意見納入修法。作家莫羽静指出，自己早在上週就表態「不反對助理費除罪化」，因為這項制度對綠營明顯有利。

莫羽静認為，藍白在推動時並未思考細節，多數綠營議員與立委家世普通、地方根基不如藍營穩固，因此常出現「形式上貪污、實質上無貪污」的情況，多屬於「挪用科目」而非真正把錢放進自己口袋，所以才會出現大量「認罪後緩刑、免刑、或一到三年輕判」的案例。她強調關鍵在於用途仍為公務，並非惡性重大。

廣告 廣告

莫羽静也提到，藍營的政治結構相對穩固，出事後影響有限，「老爸弄完換兒子弄、老媽騙完換女兒騙」的現象，地盤仍能維持鐵板一塊。但綠營若有人出問題，往往會直接動搖選區，還可能牽動他人選情。她認為既然如此，不如「乾脆右派一點」，讓助理費直接回歸僱傭制度，要請助理、裝潢或當選舉經費由個人自行決定。至於財團或金主幫出助理費，「各黨都有，不是重點」。

莫羽静指出，若議員拿了錢卻不請助理，導致施政品質下降，也會在選票上承擔後果。有些選區鐵票穩固的議員，本來就不需要太多助理，因此彈性反而使綠營更有優勢。她批評一些自稱右派的人反對助理費除罪化，認為這其實是「降低政府管制」的典型右派政策，反對者只是「鍵盤右派」，並未真正理解立場差異。

對於外界質疑「為何綠營助理沒生氣、藍白助理先反彈」，莫羽静表示原因很簡單：「綠營左膠聖母式的自律」，即使除罪化後多半仍會聘足助理，甚至有空窗期還會變相轉成加班費。但藍白陣營中有些選區或老議員，可能真的會整包拿走，不再聘用助理。

莫羽静總結表示，「藍白助理罷免行動失敗」，先前嘲笑得越大聲，現在就越尷尬。同時她也強調，該法無法替新竹市長高虹安脫罪，因為「她部分爭議屬於詐加班費」，性質與助理費問題不同。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／陳玉珍修法助理費除罪！韓國瑜現身喊壓力大狂咳嗽 反遭嗆

影／助理費修法挨轟！陳玉珍現身坦言「不夠周延」 遭嗆別講X話

陳玉珍堅持不撤案！她曝原因：立委每年增60萬助理費 比總統還多