陳玉珍修法惹怒跨黨派助理 要求撤案藍白立委「只有她簽」

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，不過由於提案內容被外界視為替「挪用助理費」解套，不僅掀起議論，更讓不少基層助理跨黨派發起連署，要求陳玉珍撤案。對此，不少基層助理、幕僚感到相當不滿，至今已經超過 200人 連署要求撤案。此外，民進黨立委也表態支持，但藍白陣營似乎對撤案意見分歧，目前僅有 1名立委 公開簽署支持撤案。

根據《鏡週刊》報導，若陳玉珍的提案三讀通過，未來立法院將直接編列費用給立委自行運用，不需核銷單據，且還會擴大讓地方縣市議員的助理也適用。此舉被視為讓立委自擁「小金庫」，助理的薪資也缺乏保障。消息曝光後，據了解有 44 位民進黨立委辦公室、24 位國民黨立委辦公室、5 位民眾黨立委辦公室，以及 2 個立法院黨團，共 75 個辦公室、252 位助理 參與連署。



廣告 廣告

陳玉珍提超扯修法「惹怒跨黨派助理」！連署要求撤案藍白立委「只有她簽」

[陳昭姿認為委員有權利提案，但權益受影響的人，也有權利為自己發聲。（圖／民視新聞資料照）但傳出有 6 名朝野立委不准助理參與連署，也有藍白立委對此提案意見不同。不過上午只有民眾黨立委 陳昭姿 現身響應，親自出席簽名。她表示：「委員有權利提案，但權益受影響的人，也有權利為自己發聲。」並透露她的辦公室每位同仁都已簽署連署。

原文出處：陳玉珍提超扯修法「惹怒跨黨派助理」！連署要求撤案藍白立委「只有她簽」

更多民視新聞報導

藍白聯手！擬停砍公教退俸替代率 銓敘部警告：恐引發「這後果」

雙城論壇遭打壓「行程縮短」？梁文傑1句酸爆蔣萬安：沒有人規定

最新／京華城案最後辯論！遭柯文哲、沈慶京控「入罪於被告」 林欽榮開嗆了

