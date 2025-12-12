陳玉珍修法惹議 助理要求撤回

針對立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，國會助理工會12日在立法院大門口陳情，表達反對惡修助理費訴求，並舉著標語要求陳撤回提案。（姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理反彈。國會助理12日到立院正門抗議，高喊「撤回提案」，隨即由國會助理工會與陳玉珍展開協商，達成公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變等三點共識，但因未正面回應連署撤案的訴求，部分助理代表退席抗議，更有助理批三點共識如「馬關條約」，喪權辱國。

國會助理昨手持寫有「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」的白布條，於立院正門前高喊「撤回提案」。陳玉珍現身抗議現場，稱要正面回應助理訴求。陳玉珍說，就他個人，他的助理就像他的家人、兄弟姊妹一樣。此番談話引爆助理不滿，怒嗆「不要講幹話」。陳玉珍坦言，她在提案過程也許不夠周延，對於立委自肥的部分可以修改，強調助理的權益一定會受到保障。

隨後，陳玉珍與國會助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智及助理代表進行協商，並達成三點共識，包含，一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退。二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施等比照立法院約聘僱人員等制度建立。三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助以修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院委員會「取代原提案」審查，以補原提案之不足。

不過，發起連署的助理們不滿未正面回應292位助理要求撤案的訴求，退席抗議，並發表聲明強調，連署發起人、部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍的協議，他們重申連署訴求是「撤回提案」，懇請立委一同保障助理勞動權益。