陳玉珍修法惹議 醫：台灣民主怪模樣

▲國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理12日在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案。（圖／葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，但遭質疑不只要將詐領助理費除罪化，還會傷及助理權益，引發上百名助理們抗議，陳玉珍出面與助理代表協調後，允諾會將助理意見納入修法。精神科名醫沈政男說，即使修法，助理現有待遇與福利在修法後不會受到影響，重點是針對立委操作，而非助理個人，以避免助理受到牽連。

沈政男指出，民眾對於修法的疑慮，尤其黨派成員，往往將其視為縱容貪污、民代自肥。他認為，台灣的政治氛圍中，朝野間充斥猜疑與鬥爭，使許多政策無法順利推行，經常出現折返情況。陳玉珍提案修法背景之一，正是因新竹市長高虹安貪污案涉及11萬元而引起爭議，一審判7年多，引發二審法官釋憲請求，憲法法庭最終不受理，凸顯現行法律對於「公費助理」定義不清的問題。

沈政男分析，浮報助理費涉嫌貪污的案件主要有兩類：一類是未實際聘請助理而以人頭領薪；另一類如高虹安案，先浮報薪資及加班費，再回填公費，花費仍超支。他指出，現行立委助理費被視為公務員薪資，每一筆都需有憑有據，否則可能構成貪污。修法的重點在於消除「一張發票浮報即可能判貪污」的問題，而非完全解除所有貪污風險。

沈政男表示，修法將公費二字刪除，改由立委自支聘雇助理，使其不適用《貪污治罪條例》，但若以人頭領薪仍會被追究。他以美國國會制度為例，助理薪資由國會撥款給議員，依選區大小分配，並不強制聘多少助理，且需定期公布助理姓名與履歷，由選民監督，既給議員空間，也能防止真正的貪污。

沈政男指出，台灣民主制度出現怪象，選民對國會議員不信任，且不明來源的司法人員介入監管，使立委工作受限，公務員亦因此打卡應付。立委任期4年，表現不好即可更換，無需過度監控日常細節。他認為，過度擔心貪污反而降低行政效率，而對助理費管理的過度苛責，並不能真正解決制度問題。

他指出，立委助理費的金額相對有限，難以構成個人致富之道。若信任制度完善，其實不需過度監管立委如何支出助理費，而應以立法品質和議事表現作為考量標準。他認為，一個優秀立委，即使聘少數助理，也可能比聘多名助理效果更好，因此制度重點應回到績效與責任上。

沈政男強調，修法除罪化的核心目的是保障立委操作空間，同時保護助理不受牽連。他認為，將助理費視為公費過度苛責，只會造成猜疑與緊張氣氛，並非真正改善政治信任與行政效率的方式。他呼籲，應透過合理監督機制與選民評價，平衡立委自由與防貪風險。

