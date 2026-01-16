即時中心／林韋慈報導

反紫光奇遊團成員許美華昨（15）日在臉書發文爆料，指出一名美國智庫友人曾拜訪國民黨立委陳玉珍，過程中陳玉珍談及兩岸關係時直言「不擔心中共打過來」，理由是「中共只會打台北、打賴清德，不會打金門」，甚至表示自己「我本來就不是台灣人」。

陳玉珍今（16）日受訪時再度正面回應，拿出身分證強調：「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人。」她表示，金門本來就不屬於台灣，而是屬於中華民國，「金門人都不覺得自己是台灣人」。

過去陳玉珍提出《離島建設條例》修正草案，也引發爭議，她今日再度表示「我的中華民國身分證寫的是福建省金門縣，國家的名字就是中華民國。所以我從小就認知，我是中華民國的國民，但我是福建金門人，這樣的認知沒有錯誤。」

她也反批台派人士對外國人說明時未提供正確資訊，反而汙衊她，並呼籲不要用「大台灣」的觀點霸凌金門，「也希望台派的人回去好好讀歷史」。她指出，在金門人的認知中，中華民國包含台澎金馬，其中金門、馬祖屬於福建省。她最後再次強調，「我是中華民國國民，毫無疑問，我是福建金門人。」

原文出處：快新聞／陳玉珍再現離島認同！秀身分證 「我是福建金門人」

