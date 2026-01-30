陳玉珍力挺「他」參選藍中常委 馬郁雯再轟：妥妥的統戰樣板
即時中心／綜合報導
國民黨中常委選舉，即將於明（31）天正式展開投票；不過前《三立》記者馬郁雯直指，獲得金門縣立委陳玉珍力挺的人選鄧治平，長年與中國統戰單位有所接觸，根本就是「妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口」，呼籲國安單位介入徹查！
統戰入侵？針對藍委陳玉珍力挺的國民黨中常委候選人鄧治平，長期與對岸統戰部接觸一事，正在爭取參選北市議員的前三立記者馬郁雯質疑，鄧很可能是「國安破口」，且陳玉珍委員躲了一天，均不敢回應此事，因此今（30）天繼續爆料。
馬郁雯在臉書貼出照片，指出去（2025）年10月17日，鄧治平赴北京參加台灣光復八十周年書畫展舉辦開幕式，且中方出席「層級不低」，包含國台辦副主任趙世通、北京市台辦主任霍光峰、中國書法家協會主席名譽主席蘇士澍出席。
針對中國舉辦此類紀念台灣光復節的活動，陸委會曾經發新聞稿，公開定調這類活動是「以消滅台灣主權及捏造台灣歸屬於中國的統戰活動」，且台灣政府也已經明令禁止中央與地方公職人員參加。
「果不其然，蘇士澍主席在致詞時就有濃濃的統戰味」，馬郁雯提醒，當時蘇士澍強調：在推動兩岸關係和平發展，促進「祖國完全統一」的歷史進程中，文化的力量不可替代！
面對這樣的統戰、消滅中華民國的言論，馬郁雯質疑鄧治平，不僅沒有出聲反對或起身離開，還全程正襟危坐（紅圈圈處）聽訓，「妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口」。
另一方面，陳玉珍對鄧治平的力挺，不僅送牛肉乾、貢糖，還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票，身段之低、口吻之親切，不僅留line，還歡迎大家到金門玩！
馬郁雯質疑，為什麼陳玉珍要力挺一個長期參與統戰活動的人，進入國民黨決策核心擔任中常委？呼籲國安單位嚴加徹查！
原文出處：快新聞／陳玉珍力挺「他」參選藍中常委 馬郁雯再轟：妥妥的統戰樣板
