陳玉珍助理費修法可救顏寬恒？法務部：《貪污治罪條例》構成要件沒改變

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將貪污助理費除罪化，交立委統籌運用、免檢據核銷，傳出是為同黨立委顏寬恒涉助理費案解套。民進黨立委鍾佳濱今（12/11）質詢時問，立法院組織法修法後，是否修法前所為的侵佔助理費罪行因此免除追究？法務部法制司長洪家原表示，《貪污治罪條例》構成要件並沒有改變，不會產生改變的效果。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢，及審查委員許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。

鍾佳濱質詢時問，如果修了立法院組織法，讓立委統籌運用的經費多了7、800萬，這樣修法結果，是否造成委員本身權益增加？洪家原指出，法條雖然寫補助，修法理由寫成「實質薪資的ㄧ部分」，應該參酌司法院釋字499號解釋文的意旨，做這方面迴避的規定。迴避是說，若通過是下屆適用？洪家原答稱「是」。

鍾佳濱再批，修法不只是自肥、還想要脫罪，目前法院審理或偵辦中，若之前因為原來立法院組織法，立委涉及侵佔助理薪資，現在調查起訴或審理，立法院組織法修法後，是否修法前所為的侵佔助理費罪行因此免除追究？有無產生此效果？

洪指出，委員詢問主要是針對《刑法》第二條，有關行為後法律有變動，是否可以從有利於行為人解釋，「結論很簡單講是沒有，因為這個不是《貪污治罪條例》構成要件的改變」。

鍾佳濱說，這樣的行為，就算修法後被認為不是侵佔、是實質薪資的一部份，但修法後的法是往後生效，不會去改變當時所行為時的行為性質。洪認為，《刑法》第二條的行為後法律有變動，目前實務見解、最高法院見解是認為限刑罰法律。

鍾佳濱追問，若《立法院組織法》修法，改變助理費成為立委實質薪酬，會不會改變他們基於貪污目的意圖去侵佔助理薪資，可以免除後來《刑法》或《貪污治罪條例》的追溯？洪家原指出，「簡單講，《貪污治罪條例》構成要件並沒有改變，即便《立法院組織法》有變更，那是構成要件前提事實的變更，不會適用《刑法》第二條，也不會產生改變的效果。」鍾佳濱要求對此補充書面報告，洪也爽快答應。

