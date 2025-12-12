陳玉珍助理費案惹議 羅美玲：立委身為雇主應健全制度 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

國民黨立委陳玉珍日前提案，要修正《立法院組織法》，主張將國會助理費用改由立委統籌運用，引發外界爭議，近百名朝野立委助理今（12）日在立法院正門集結抗議，高舉「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」等標語，要求撤回提案。立委羅美玲指出，立法委員身為助理的雇主，理應思考如何健全制度、提升助理薪資，她個人也反對犧牲助理權益的修法。

「怎麼提出讓權益倒退的法案？」羅美玲說明，不少國會助理立法院的公費助理薪資，每位立委一年助理費總額約700萬，是由立院直接匯入助理帳戶的「薪資收入」。然而，國民黨立委們竟連署修法，主張將這筆公帑全數改為匯入立委「個人帳戶」，變相成為「補貼」。

羅美玲認為，若修法通過，助理費將可由立委自由支配、無須核銷，過去因詐領助理費遭起訴的立委，也很可能因此除罪。這樣的修法，明顯有替特定人士開脫之嫌。

羅美玲直言，助理工作其實非常辛苦，無論是研究法案、處理質詢還是經營地方，常常是跟委員一起忙到沒有假日；而且近年全球面臨強大的通膨壓力，立院助理的待遇卻調升緩慢。

羅美玲強調，她今天站出來，簽署支持「國會助理捍衛應有勞動權益」的聲明，就是反對犧牲助理權益的修法，並守住國會廉潔底線。

立院國會助理工會今與陳玉珍協商，並達成部分共識，其一國會助理是立法院運作重要的一環，國會助理工作權、既有權利和福利保障，不能倒退，例如薪資及年終獎金給付模式，應按照現有「公費助理」制度不變，公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等，均不受任何影響，公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞基法規定。

陳玉珍說，現行公費助理制度仍有進一步優化空間，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。但她也承諾，未來提案審查協助以修正動議，整合助理工會所提修法版本，司法法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

司法法制委員會召委翁曉玲訂17日排案中央、地方民代聘用助理制度公聽會。

