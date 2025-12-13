陳玉珍助理費案「工會疑被摸頭」！他列9點揭內幕

政治中心／楊佩怡報導

國民黨立委陳玉珍日前提出「立法院組織法修正草案」和「地方民代費用支給補助條例」，將助理費除罪化，明定助理費直接匯給立委統籌運用，且免檢據核銷，引發多位立委助理強烈反彈、跨黨派發起連署，連藍營自家助理也要求撤回。台灣青年世代共好協會理事長張育萌就在臉書發文表示，昨（12）日的閉門會議中，許多助理無法接受助理工會與陳玉珍的協議，直接離席；沒想到，助理工會理事長王忠智、監事會召集人李永誠，仍然在協議上簽名。張育萌直言：「門一關，林思銘助理就簽字，把助理們和國家都賣了。還敢睜眼說瞎話扯『不撤回法案也是一種撤回』」。

助理工會昨（12）日聲稱與藍委陳玉珍達成3點共識，不料卻遭媒體爆料「助理工會早在會前就擬好三點聲明，部分工會幹部與立委互利共生、和年輕助理嚴重脫節，無法真正代表基層助理的心聲」。此消息讓同樣也是公費助理的周軒痛批：「工會被摸頭」。

對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文表示，由292位國會助理發起跨黨派連署，昨（12）日一早聚集在中山南路，強烈要求陳玉珍撤回「貪污助理費除罪化」的修法提案。陳玉珍到場後，面對群情激憤的助理，她溫情喊話：「助理跟我的家人一樣，跟我的兄弟姐妹一樣」。但此番言論未能平息眾怒，現場助理直接怒轟「不要講幹話！」。

張育萌接著指出，陳玉珍請助理工會到立法院紅樓201會議室，開閉門會議。閉門會議中，發起人、部分工會幹部和會員代表，無法接受助理工會與陳玉珍的協議，直接離席。結果，助理工會理事長王忠智、監事會召集人李永誠，仍然在協議上簽名。但監事會召集人李永誠根本就是林思銘的助理；而林思銘本人，就是這次「助理費除罪」的連署委員。張育萌坦言，跨黨派助理們需要極大勇氣才敢公開現身抗議，卻沒想到門一關，李永誠和王忠智就簽字了。張育萌痛批：「這可以代表助理們的意見？完全是把助理們賣了，還順手幫忙陳玉珍數錢」。

更荒謬的是，助理工會隨後發布新聞稿為陳玉珍護航；工會宣稱，陳玉珍承諾以修正動議取代原提案審查，甚至說：「其實這也可謂是另一模式的撤回原提案」。對此說法，張育萌忍不住質疑：「近300位助理公開要求撤案，陳玉珍堅持不撤。結果，照工會的邏輯，原來『不撤回，也可以是一種撤回』？」 。

針對媒體直接爆料，「工會幹部早被『摸頭』，無法真正代表基層助理的心聲」。爆料更指出，助理工會早在會前就擬好了三點聲明；讓張育萌傻眼嗆：「開會前就寫好聲明，那是要開什麼會？要演也演像一點好嗎？簽字的幹部根本就是配合演出、清理戰場，掩護陳玉珍、替這個毀天滅地的『貪污無罪』法案鋪路」。





