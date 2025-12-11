陳玉珍助理費除罪化修法引爆怒火 民進黨批：助理費不能變「私房錢」

陳玉珍助理費除罪化修法引爆怒火。（鏡報董孟航）

國民黨立委陳玉珍先前提出《立法院組織法》修正草案，當中修改助理費的編列方式，此舉也引起了熱議。對此，民進黨發言人韓瑩今（11日）批評，藍白立委的修法方向形同將把貪污助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，引發國會助理工會強烈反彈，甚至被轟是「自肥條款」，更使得基層助理相當不滿，也因為陳玉珍不撤案，國會助理因此發起連署要求撤案，截至今天中午11時左右，已經有284位助理連署。

對此，韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩續指，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓。根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，此種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如「慣老闆」，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的「公款公用」原則相互矛盾。

