陳玉珍助理費除罪化修法爭議 黃國昌表態：公款公用原則不退讓

由國民黨立委陳玉珍所提出的《立法院組織法》修正草案，擬將立委助理費中的特定補助款項，如健康檢查及勞動基準法相關費用，改由立委「統籌運用」並「免檢據核銷」，由於修法內容涉及多年來纏訟不休的民代助理費爭議，迅速在政壇和國會助理圈引發強烈反彈。

儘管草案已送交委員會審查，但民眾黨主席黃國昌今（8日）公開表明，民眾黨團對此態度堅定，強調在助理費制度化與法制化的過程中，「公款公用」的原則是絕對沒有退縮空間的底線。

立委助理費修法，為何引發「個案脫罪」的質疑？

有鑑於過去多位民代因助理費問題捲入司法訴訟，陳玉珍等國民黨立委主張修法是為了釐清制度，但草案中允許立委將一定數額的補助費統籌運用且免除核銷程序，讓外界擔憂這是在為過去涉及挪用公款的個案「開脫」。

黃國昌直言，目前只看到一個版本，而這次修法本應是為了將過去司法實務上「初一、十五月亮長得不一樣」（即因人、因黨而異）的模糊地帶規範清楚。他指出，民眾黨團已指派曾任議員的黃珊珊與林國成研議更具體的法制化方案，但無論如何，都必須堅守公款公用原則。

在委員會排審前，立院是否應先傾聽國會助理工會的聲音？

面對修法引發的爭議與國民黨內部的不同聲音，黃國昌呼籲立法院委員會在排審該草案前，應「先停下來」，廣泛聽取社會大眾與國會助理工會的意見。他強調，修法的目標應該是推動制度化，保障助理權益，避免讓原先的善意被扭曲，最終淪為一項「侵害助理權益」，甚至被外界貶低為「個案脫罪」的修法，這絕對不是立委們一開始想要解決的問題與目標。

