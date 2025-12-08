陳玉珍助理費除罪化修法爭議 黃國昌表態：公款公用原則不退讓
由國民黨立委陳玉珍所提出的《立法院組織法》修正草案，擬將立委助理費中的特定補助款項，如健康檢查及勞動基準法相關費用，改由立委「統籌運用」並「免檢據核銷」，由於修法內容涉及多年來纏訟不休的民代助理費爭議，迅速在政壇和國會助理圈引發強烈反彈。
儘管草案已送交委員會審查，但民眾黨主席黃國昌今（8日）公開表明，民眾黨團對此態度堅定，強調在助理費制度化與法制化的過程中，「公款公用」的原則是絕對沒有退縮空間的底線。
立委助理費修法，為何引發「個案脫罪」的質疑？
有鑑於過去多位民代因助理費問題捲入司法訴訟，陳玉珍等國民黨立委主張修法是為了釐清制度，但草案中允許立委將一定數額的補助費統籌運用且免除核銷程序，讓外界擔憂這是在為過去涉及挪用公款的個案「開脫」。
黃國昌直言，目前只看到一個版本，而這次修法本應是為了將過去司法實務上「初一、十五月亮長得不一樣」（即因人、因黨而異）的模糊地帶規範清楚。他指出，民眾黨團已指派曾任議員的黃珊珊與林國成研議更具體的法制化方案，但無論如何，都必須堅守公款公用原則。
在委員會排審前，立院是否應先傾聽國會助理工會的聲音？
面對修法引發的爭議與國民黨內部的不同聲音，黃國昌呼籲立法院委員會在排審該草案前，應「先停下來」，廣泛聽取社會大眾與國會助理工會的意見。他強調，修法的目標應該是推動制度化，保障助理權益，避免讓原先的善意被扭曲，最終淪為一項「侵害助理權益」，甚至被外界貶低為「個案脫罪」的修法，這絕對不是立委們一開始想要解決的問題與目標。
更多鏡週刊報導
泰柬衝突再起！邊境641校緊急停課 財長拒答是否影響與美關稅談判
陸軍爆逾60士官兵供詐團「人頭帳戶」！每月價碼曝光 馬防部證實
錯過再等80年！2025年最強補財日曝光 罕見撞上「最後天赦日」：命理師教你怎麼衝財運
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 42
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 66
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 21
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 19 小時前 ・ 404
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 41
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 111
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 17 小時前 ・ 174
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 196
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向
表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 271
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 18