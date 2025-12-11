陳玉珍助理費除罪化提案惹議 藍黨團：持續聽取意見

陳玉珍助理費除罪化提案引發高度關注。資料照 廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發爭議，國會助理工會今（11日）邀朝野立委連署、明集結立法院場外，籲陳玉珍撤回提案。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥上午回應，持續聽取並尊重社會各方意見，待明天黨團大會充分討論。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

陳玉珍昨（10日）表示，歡迎助理工會跟她討論，不必透過媒體放話、政治抗爭，並稱提案非一錘定音，大家都很專業，可以公開討論。

部分國會助理9日自發性發起連署呼籲陳玉珍撤案，今天上午8時50分起，在立法院紅樓3樓邀請朝野立委連署。民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、林月琴、范雲、張雅琳等人到場連署。

