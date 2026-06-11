陳玉珍口出狂言「我們可以統戰中國」…梁文傑幽默回嗆：請展示成果給大家看

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陸委會日前宣布禁止中央機關及地方政府人員參加中共海峽論壇，引發國民黨立委陳玉珍等人批評，陳玉珍口出狂言稱「怎麼不認為我們可以統戰中國」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中強調，兩岸政策必須全國一致，不管中央或地方、不管哪一黨，都應採取一致立場。他也幽默回嗆陳玉珍，「那也就請陳委員展示一下她統戰對方的成果給大家看看好了」，引發現場一陣笑聲。

有媒體在陸委會例行記者會中提問指出，陸委會上周宣布禁止地方政府參加海峽論壇後，國民黨立委陳玉珍等人認為此舉限制兩岸交流，陳玉珍還稱，為何不認為台灣可以去「統戰」中國，詢問陸委會看法。

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梁文傑回應表示，陸委會之所以上周會這樣宣布，是因為「兩岸政策其實必須要全國一致」，不能中央一套、地方一套。

梁文傑強調，「只要你是中華民國行政部門的公職人員，你都要採取一致的立場，不管是哪一黨」。

梁文傑指出，既然中央政府已經認定海峽論壇就是中共的大型統戰平台，各級人員就要一起遵循。他說，面對中共時，「我不管你是哪一黨，也不管你是中央政府還是地方政府，政策就是要一致」。

針對陳玉珍稱可去「統戰」中國，梁文傑則幽默回嗆，「那也就請陳委員展示一下她統戰對方的成果給大家看看好了」。

梁文傑也再次表示，海峽論壇是中共大型統戰平台，中央與地方必須採取一致行動，否則台灣將無法對抗對方「步步進逼」的各種手段。

有媒體追問，海峽論壇主辦方批評台灣禁止地方政府參加是「假民主、真獨裁」。梁文傑回應，他剛才已經說明，兩岸政策必須全國一致，不管中央政府或地方政府，大家都要採取一致立場。

梁文傑並反擊，至於兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，「台語講說，黑白的東西不用辯」，民主與獨裁之間誰是誰，「這個是不用辯的事情」。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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