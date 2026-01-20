陳玉珍喊我是福建人！遭他「公開1畫面打趴」2萬人朝聖

政治中心／周希雯報導

國民黨立委陳玉珍日前被爆料，和美國智庫談論兩岸時脫口「我不擔心中共打過來，因為我本來就不是台灣人」；然而陳玉珍昨（19日）不僅沒否認，反而重申「我是福建金門人」、一番言論引發爭議，不少金門鄉親也火大開轟。對此，有網友看不下去，直接在留言區隨便PO出1張「抹茶豆腐冰」，沒想到讚數狂飆，甚至大幅超車陳玉珍的貼文，全場也瞬間歪樓。

陳玉珍自稱福建人！竟引用蔡英文金句

陳玉珍昨（19日）發文回應爭議言論，聲稱只是清楚論述事實、卻被解讀不愛台灣，「金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明」。陳玉珍還引用前總統蔡英文經典名言「沒有人應該為了自己的認同道歉」，強調自己即使再受訪100次，依舊會稱「我來自中華民國福建省金門縣」，並喊話「要批評，請衝著我來，政治人物的言論，本來就該接受檢視。我說的話，我負責」。

陳玉珍強調，即使再受訪一百次，也會自稱「我來自中華民國福建省金門縣」。

陳玉珍PO文翻車！他PO美食照讚數大碾壓

不過該文一出，直接點燃眾人怒火。有網友看不下去，直接發出「抹茶豆腐冰」美食照，嗆聲「信不信我在這裡放一碗抹茶豆腐冰，讚數都比你多？」沒想到該言論狂吸2.4萬人點讚，直接碾壓陳玉珍貼文近4000人點讚，眾人也笑說，「我真的是被這碗冰吸引進來的…」、「笑死，抹茶豆腐冰怎麼可以看起來這麼跩，還敢嗆人數」、「我來支援抹茶豆花了」、「我不愛抹茶但是我給你一個讚」、「看得我想去吃了」、「等一下，你這個真的讚」。

有網友看不下去、PO美食照反擊，沒想到讚數大超車。

對此，先前罷免陳玉珍的金門民團也痛批，「妳就是單純的惡意」，直言她利用文字遊戲擴大台灣本島和金門之間的對立，導致金門人三不五時就要因為她的言論，被推上風口浪尖謾罵，「妳但凡有一點真心替金門人著想，都該知道要謹言慎行，專注在縣民福祉之上努力，把妳這些年承諾的地方建設一一完成，而不是如跳梁小丑般在立法院咆哮打人、在鏡頭前恣意的用各種似是而非的政治語言拖著大家陪妳一起被炎上」、「像妳這種人根本沒資格代表金門，妳作為一個極有可能的未來一縣之主所展現出來的格局跟品行，都讓我們深惡痛絕、大悲無言」。





