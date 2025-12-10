陳玉珍喊歡迎找我討論 助理工會回應了

▲國民黨立委陳玉珍酸，歡迎工會直接找她討論，「不用透過媒體放話」。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒，一名國會辦公室主任昨天發動連署盼撤案，有超過250位國會助理簽署。陳玉珍今（10）日受訪時卻酸，歡迎工會直接找她討論，「不用透過媒體放話」。對此，立院助理工會副理事長田飛生則回應，工會非常感謝並希望有對話機會，把工會訴求跟陳玉珍說明、交換意見。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委，挨酸「自肥條款」。

據了解，國會助理工會將在本週五發起抗議行動，並將發出拜會函文予韓國瑜與朝野黨團。此外，一名國會助理職業工會幹部昨天也發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，已有超過200位國會助理簽署。

對於立院助理工會發起連署盼撤簽法案一事，陳玉珍今天受訪時表示，他們的訴求是權益要獲得保障，但助理費法制化的確有必要，「歡迎助理工會來跟我討論」，助理工會人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保障到他們權益，請工會來討論，不必透過媒體放話、政治抗爭。

對此，田飛生稍早受訪表示，目前連署的國會助理約有250多人，他也感謝韓國瑜做出回應。週五上午9點15分，工會幹部將會在立法院中山南路側大門集結、抗議，9點30時也會呼籲不分朝野的國會助理們能一起響應抗議。

田飛生表示，他會把陳玉珍的建議跟其他幹部討論，陳玉珍願意跟工會對話，工會也非常感謝並希望有對話機會，把工會訴求跟陳玉珍說明、交換意見。而國民黨主席鄭麗文稱尊重黨團自主，田飛生則說，提案背後有無政治動機，已有許多媒體報導， 身為立院幕僚，對此不應表示任何意見。

至於發動連署後，陳玉珍是否有透過任何管道與工會溝通？田飛生說，目前還沒有這樣的聲音，若陳玉珍有，會請理事長跟陳玉珍提出要求。他也指出，若依照陳玉珍的修法，將公費助理費交由立委統籌運用，將無法掌握助理名冊，可能連助理是誰都找不到。薪水等也會產生變化，確實會影響助理的權益，修法應越修越進步，而非倒退。

