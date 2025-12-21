陳玉珍喊立院比照憲法法庭 彈劾總統不計入綠委人數

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，國民黨立委陳玉珍直言，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到門檻了！！

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是必須有6名大法官參與評議。

但憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

此判決認為，在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。因此，將持續拒絕評議的 3 位大法官，由現有總額中扣除之。

對此，國民黨立委陳玉珍今（21）日在臉書直言，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到門檻了！！

她也諷刺，不同意的員額就是從總額中扣掉，意見不同的一律不列入分母計算，114憲判字第一號判決真是經典之作！

