陳玉珍喊立院比照憲法法庭 彈劾罷免總統「排除綠委」

憲法法庭審理《憲法訴訟法》部分修正條文，把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，由5位大法官作成違憲判決。國民黨陳玉珍今（21日）表示，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻。

憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。

陳玉珍上午在臉書發文說，從此以後小自開班會，大到開公司的董事會，只要跟掌權者意見不一樣的，比如市場派跟公司派意見不一樣的，全部扣除反對派在分母裡所佔的數額，全部不列入計算。

她說，從此以後中華民國的會議都會是百分之百的贊成比例，那什麼市場派公司派請那麼多優秀的商務律師做什麼攻防呢？！「立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻了！！」

陳玉珍並指出，「意見不同的一律不列入分母計算」、「114憲判字第一號判決真是經典之作」，「天下地上、唯我獨尊」。

