陳玉珍喊「我不是台灣人」！顏擇雅嗆：拿掉頭銜你在福建都是nobody

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前說「我說過100遍我不是台灣人」引起爭議。作家顏擇雅今（17）日表示，為何陳玉珍在中國的頭銜一定是「台灣地區民意代表」？拿掉頭銜，別說在中國，連在她最認同的福建都是nobody。她也指出，陳玉珍認為金門不會是中共的軍事目標，但中共不打沒把握的仗，陳玉珍當選立委後，金門就符合所有條件，可想像共軍兵不血刃拿下金門，屆時她會呼籲北京應在金門辦公投。

顏擇雅表示，陳玉珍向美國人說她不是台灣人，面對台媒她也說「我說過100遍我不是台灣人」，問題是為什麼陳玉珍的名字每次出現在中國官媒和國台辦新聞稿，頭銜就一定是「台灣地區民意代表」？她怎麼不澄清？ 她也質疑，陳玉珍如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼要對她好？為何三番兩次招待她？拿掉「台灣地區民意代表」頭銜，別說在中國了，連在她最認同的福建都是nobody。

顏擇雅續指，既然金門是中共定義的「台灣地區」，陳玉珍為何認定金門不會是中共軍事行動的目標？如果北京只是要讓賴清德難看、讓華府為難、讓中國人民振奮，「金門不是最容易的目標嗎？可雪古寧頭之恥，不是嗎？」她強調，中共不打沒把握的仗，台灣本島未來20年可能都不符合這條件。至於金門，應該說打六年前，陳玉珍當選立委開始就相當符合條件了。有陳玉珍催眠金門鄉親，完全可以想像共軍兵不血刃地拿下金門。

顏擇雅進一步指出，屆時台灣本島會怎麼說？「喔，至少我，會呼籲北京尊重金門人的選擇，呼籲北京應該在金門舉行公投，就像普丁2014年給克里米亞辦的那場歸屬公投。不管結果如何，我都會呼籲台灣人要尊重投票結果」。她認為，有理由認定北京遲遲不出兵金門，就是為了不想舉行這場公投。有了克里米亞的前例，金門怎能不辦公投？ 如果金門人可以公投，北京要拿什麼理由阻擋台灣辦統獨公投? 如果台灣人可以公投，西藏人、香港人、上海人可不可以?

顏擇雅也說，明明共軍可以輕易拿下金門，卻無法拿，這是為何中共要三番兩次邀請陳玉珍，並稱呼她「台灣地區民意代表」。「與其說是統戰，不如說是大家一起吃統戰飯。要不然，難道中共地理那麼爛，不知金門自古以來不屬於台灣嗎？」

