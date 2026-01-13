陳玉珍國會打人稱「言論免責權」林月琴怒轟：法律知識跟誰學的？絕不和解！

[Newtalk新聞] 立法院院會前年12月6日處理《選罷法》修法議程，朝野立委爆發肢體衝突，民進黨立委林月琴指控遭國民黨立委陳玉珍暴力推擠、重摔、腳踹肚子，「下體有出血」，控告陳玉珍傷害罪，12日偵查庭開庭，陳玉珍竟稱打人在「言論免責權」範圍內，林月琴怒轟，法律知識是跟誰學的？





林月琴前年12月9日到台北地檢署控告陳玉珍傷害罪，偵查庭昨天開庭，林月琴在臉書發文表示，陳玉珍在庭上說了兩個笑話，但她卻笑不出來，越聽越憤怒，陳玉珍說，她在國會攻擊別人沒有違法，因為打人在「言論免責權」的範圍裡，所以不算有罪。

廣告 廣告





林月琴怒轟，「你把我摔在地上是言論免責？你讓我身上出血是言論免責？你的法律知識是跟誰學的？卡提諾學派？如果你的說法成立，那以後立法院乾脆變拳擊台算了，不用討論，誰拳頭大誰說話就大聲」。





林月琴質問陳玉珍，還是你要不要修法，把「言論免責權」修成「打人免責權」？以後在國會愛打誰就打誰？；另，「陳玉珍還說，我身上的傷跟你的行為沒關係」，如果沒關係，「請問我當天的驗傷是造假嗎？當天立法院的畫面是造假嗎？」





「為何你還要一直私下找我和解？沒錯幹嘛和解？」，林玉琴重申，「我，林月琴，絕不和解，今天聽完你的發言，更不可能！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳昭姿強推代理孕母 陳慕義：何忍對生命這麼輕蔑？孩子需要的是愛，不是DNA

訴訟成本已3700萬 律師列1數據：國民黨大罷免大失敗是「242：0」