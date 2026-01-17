陳玉珍對美智庫談兩岸稱「只打台北不打金門」 周玉蔻痛批：已踩叛國紅線

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍近期因言論再度引發爭議。反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人日前來台拜訪陳玉珍，希望了解她對兩岸關係的看法，未料對方語出驚人，不僅表示「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北、打賴清德，不會打金門」，更直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，相關說法令美方人士相當震驚。

許美華 15 日在臉書發文表示，這些美國智庫朋友在與陳玉珍交流時，明顯感受到她完全不掩飾親中立場，態度宛如「中國打台北、打賴清德不關她的事」，甚至強調自己不是台灣人。許美華指出，親耳聽到美國友人轉述後，對於台灣國會中竟有這樣的立委，仍感到十分丟臉。

許美華也提到，陳玉珍推動修正《離島建設條例》，主張新設「離島自經區」，外界質疑相關設計恐成為中國「洗產地」管道，進而讓台灣面臨遭美國以高關稅報復的風險。

對此，資深媒體人周玉蔻痛批，陳玉珍的相關言論已明顯踩到紅線，甚至涉及「叛國罪」，並引述法條指出：「在與外國開戰或將開戰期內，以軍事上之利益供敵國，或以軍事上之不利益害中華民國或其同盟國者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處 5 年以下有期徒刑。」

資深媒體人周玉蔻。 圖：翻攝周玉蔻臉書（資料照）。

