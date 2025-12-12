陳玉珍幕僚參選 力戰卸任鄉鎮長

下屆地方公職人員選舉進入倒數1年，金門縣第一選區現任10席議員中，除副議長歐陽儀雄與議員許玉昭恐因現行《公職人員選舉罷免法》中「排黑條款」無法再選，其餘8人將力拚連任。國民黨立委陳玉珍金門服務處主任的董家瑋、金寧鄉長楊忠俊與金城鎮長李誠智均有意轉換跑道，前進議會為民喉舌。

董家瑋從「女戰神」陳玉珍補選上任立委後，擔任助理迄今已4至5年，深根地方多年後，堪稱陳玉珍的左右手；不僅認真學習「女戰神」肯拚、用心服務金門鄉親的態度，期間勤跑基層，舉凡急難慰助、協助軍、民班機疏運都看得到他的身影忙進忙出，獲得不少民眾讚賞。

董家瑋表示，為了能替鄉親做更多事，將秉持「服務至上」的精神投入明年縣議員選舉，繼續接地氣、用心傾聽、認真來服務，和鄉親站在一起。

金寧鄉長楊忠俊已連任2屆，下屆無法再選，外傳他有意轉換跑道，參選下屆縣議員，繼續為地區鄉親服務。楊忠俊任內舉辦「石蚵文化節」、「音浪玩水節」等大型活動，都吸引大批人潮參與，不僅成功行銷金寧鄉品牌，更促進地方經濟發展；力催2屆奧運羽球金牌「李洋館」的誕生更是不餘遺力。他也將帶著「讓金寧鄉更好」的目標，繼續為鄉親打拚。

同樣已連任2屆的金城鎮長李誠智也傳出打算「回鍋」參選縣議員，他曾當選第4、5、6屆金門縣議員，問政經驗豐富，再加上鎮長任內為民眾的努力付出，實力堅強，讓縣議員第一選區選情更加激烈。

在競選連任議員方面，民進黨唯一1席蔡其雍身兼金門縣黨部主委，如無意外仍將代表綠營參選；本屆新科議員陳泱瑚倡議金門列「永久非軍事區」引起廣大民眾回響；歐陽儀雄將由妻子尚文凱「代夫出征」，其他現任議員均經營基層多年，但能否提出新政見再獲選民支持，仍待觀察。